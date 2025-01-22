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17:24, 22 января 2025Экономика

Новый Орлеан накрыла рекордная по силе снежная буря

Fox: Новый Орлеан накрыла сильнейшая с 1963 года снежная буря
Виктория Клабукова

Фото: Gerald Herbert / AP

Небывалая снежная буря накрыла Новый Орлеан. Такой пурги американский штат Луизиана не видел с 1963 года, передает телеканал Fox.

Мощный снегопад обрушился на штат во вторник, 21 января, и всего за один день нанес больше 10 сантиметров снега. Этот показатель обставил рекорд 60-летней давности — тогда в Международном аэропорту Луи Армстронга за день метели выпало почти 7 сантиметров осадков. Белыми хлопьями припорошило пальмы, местные жители в изумлении вышли на улицы, прежде никогда не видев снега. Впервые с 2009 года снегом укрыло побережье Персидского залива.

Шквалы ветра набрали силу в 20 метров в секунду. Школы и предприятия на время метели прекратили работу, жителей штата просят оставаться дома. Из-за непогоды многие автомагистрали, в том числе мост через озеро Пончартрейн и межштатное шоссе Interstate 10, были перекрыты. Как сообщают в мэрии Батон-Ружа, на восстановление движения по некоторым дорогам может уйти больше двух дней.

В ноябре столетний рекорд побил снежный циклон в Благовещенске. За время бури там выпало 89 процентов месячной нормы осадков — в последний раз такой снегопад российский город застал только 97 лет назад.

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