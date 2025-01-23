Продавцов анаболиков из ролика «Гимн качков» задержали в Москве

В Москве задержали продавцов анаболиков из ролика «Гимн качков»

В Москве задержали продавцов анаболиков из ролика «Гимн качков», сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, задержанные торговали в сети сильнодействующими веществами, среди которых были и те, что запрещены к использованию в медицине и ветеринарии или отпускаются только по рецепту. Во время обысков у них нашли более тысячи флаконов и картонных коробок с банками. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Известно, что задержанные создали в интернете группу, в которой помогали накачаться 500 клиентам. Продавцам грозит до восьми лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчины обманули маркетплейс на 1,6 миллиона рублей при подмене техники.