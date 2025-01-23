Пушков прокомментировал слова обрадовавшегося после угрозы Трампа РФ генсека НАТО

Пушков: Трампу следует насторожиться из-за слов Рютте о санкциях против России

Президенту США Дональду Трампу следует насторожиться из-за радости генсека Североатлантического альянса Марка Рютте после его слов о санкциях в отношении РФ, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп пригрозил введением новых санкций против России в случае, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Генсек НАТО сообщил, что был «очень счастлив» услышать такую позицию.

«Не думаю, что в его [Трампа] задачи входит делать счастливыми своих врагов. К их числу относятся, несомненно, и Рютте, и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен. Они оба — плоть от плоти европейского и американского либерального истеблишмента, который изображал Трампа и Гитлером, и Герингом, и страшной "угрозой демократии", и так далее», — отметил Пушков.

Сенатор предупредил, что в случае, если американский президент встанет на путь либерального истеблишмента, ему придется «играть не в свою игру, а в их игру».

Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России. Он заявил, что предпочитает тарифы, так как они эффективнее.