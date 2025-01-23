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01:40, 23 января 2025Мир

Раскрыты главные опасения противников Трампа

AP: Противники Трампа боятся лишиться пенсии и травли налоговиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Бывшие должностные лица США, которые конфликтовали с лидером США Дональдом Трампом до начала его второго президентского срока, опасаются, что он в качестве мести может лишить их пенсий или инициировать налоговые проверки. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Они также обеспокоены, что против них будет инициировано уголовное расследование или судебное разбирательство, — отмечает агентство.

Также указывается, что противники американского президента обеспокоены тем, что уголовные расследования, проверки в Конгрессе и иски о клевете обернутся для них крупными расходами на юридические услуги.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. В первые часы после инаугурации он подписал десятки документов, в том числе отменил 78 решений экс-главы США Джо Байдена.

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