Расправившийся с подругой в новогоднюю ночь россиянин вспомнил ее последний взгляд

Убивший подругу петербуржец три недели жил с ее телом и писал с ее телефона

Расправившийся с подругой 36-летний житель Петербурга три недели жил с ее телом, открыв все окна в квартире, чтобы скрыть запах, который мог выдать его преступление. Об этом пишет «Фонтанка».

На допросе мужчина рассказал, что 31 декабря они с подругой поругались из-за того, что девушка во время уборки заметила пропажу сбережений в иностранной валюте. Она заподозрила сожителя в краже денег и заявила, что съедет от него после праздников. Подозреваемый взял деревянную киянку и нанес подруге три удара по голове, чтобы, как он выразился, заставить ее замолчать. Однако на этом он не остановился и затянул на шее сожительницы галстук.

По его словам, он увидел ее последний взгляд. Оставив тело на полу, мужчина жил в квартире три недели. При этом он отвечал от имени подруги на сообщения, приходящие от обеспокоенных коллег и родственников на ее телефон.

Ранее 23 января сообщалось, что петербуржец сдался полиции, рассказав о расправе над 28-летней подругой в новогоднюю ночь. Он написал явку с повинной, пояснив, что совершил преступление 31 декабря в квартире дома на Можайской улице. Там же силовики нашли тело.