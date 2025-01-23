Россиянин расправился с подругой в новогоднюю ночь из-за обвинений в излишней трате денег

В Петербурге мужчина сдался после убийства подруги в новогоднюю ночь из-за денег

В Петербурге 36-летний местный житель сдался полиции, рассказав о расправе над 28-летней подругой в новогоднюю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчина оформил явку с повинной, пояснив, что совершил преступление 31 декабря в квартире дома на Можайской улице. Там же силовики нашли тело.

Петербуржец сообщил, что поссорился с подругой, которая обвиняла его в излишней трате денег. По его словам, его захлестнули эмоции, и он ударил ее деревянной киянкой по голове, а затем сдавил шею галстуком.

Почти месяц после расправы мужчина скрывал преступление, отвечая за подругу на сообщения родных. Отец жертвы предлагал созвониться или встретиться, однако дочь избегала его. Тогда он попробовал связаться с ее приятелем, но он дал объяснения, которые вызвали подозрения, пишет «Фонтанка». Настойчивость отца в итоге вынудила подозреваемого явиться в полицию.

Ранее сообщалось, что Красногорский районный суд в Каменске-Уральском арестовал Виктора Петриченко, который 30 лет назад расправился с семьей из семи человек.