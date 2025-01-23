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16:54, 23 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за госизмену в пользу украинской разведки

В Крыму осудят местного жителя за шпионаж в пользу украинской разведки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Крыму осудят местного жителя за шпионаж в пользу украинской разведки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

По данным следствия, 32-летний житель Ленинского района в июне 2023 года вступил в интернет-сообщество, созданное и координируемое главным управлением разведки Украины. Он получил задание и осенью 2023 года произвел фото- и видеосъемку мест расположения Вооруженных сил России на территории города Феодосии.

За эти данные он получил денежное вознаграждение. Переданная информация могла быть использована украинской стороной для нанесения ударов. Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что приговоренный к 17 годам колонии за госизмену россиянин шпионил в пользу США.

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