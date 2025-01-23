Российские артисты раскрыли свое отношение к астрологии и гаданиям

Российские певцы и музыканты раскрыли свое отношение к астрологии и гаданиям. На эту тему артисты порассуждали в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певец Дима Билан признался, что интересовался подобными вещами, актриса Алана Чочиева отметила, что обращает внимание на знаки зодиака и испытывает симпатию к тельцам. В свою очередь, эстрадная певица Лолита Милявская сообщила, что слушает своего астролога в течение 23 лет и даже песни размещает тогда, когда она говорит.

В октябре 2024 года заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью Telegram-каналу «Радио Крым» предложил признать тарологов экстремистами. «Я искренне считаю, что тарологи должны быть признаны опасной сектой, каковой они и являются, потому что все эти экстрасенсы и прочие "учены"», выросшие на немытом теле [экстрасенса, психиатра и шоумена Анатолия] Кашпировского, выполняют деструктивную роль в нашем обществе. Обманывают людей», — объяснил свою позицию депутат.

