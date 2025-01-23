Российские солдаты получили 21 год за вымогательство и избиение сослуживцев

В Магнитогорске суд дал 21 год солдатам за вымогательство и избиение сослуживцев

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил двух солдат к 21 году лишения свободы за вымогательство и избиение сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор был провозглашен в клубе воинской части. Рядовые М. и А. признаны виновными по статьям 163 («Вымогательство») и 334 УК РФ («Нанесение побоев») — им назначено 10 и 11 лет заключения соответственно.

Они проходили службу по призыву. В декабре 2023 года М. с другим военнослужащим П. потребовали у сослуживца 60 тысяч рублей. 27 марта 2024 года солдаты М. и А. в казарме напали на начальников по воинскому званию и избили их.

20 января сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Константина Пичуева к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что избил и дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы.