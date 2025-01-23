«Русский Херсон»: ВС России уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА

Российские военные уничтожили в Херсонской области почти 30 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон», передает ТАСС.

«По нашим координатам были уничтожены: 28 пунктов управления БПЛА; 16 наблюдательных пунктов; 38 военных автомобилей; пять лодок противника; две антенны ретранслятора; два артиллерийских орудия; одно противотанковое орудие; 191 нацист ВСУ», — говорится в заявлении организации.