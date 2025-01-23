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09:35, 23 января 2025Бывший СССР

Российские военные начали продвигаться к важному узлу обороны ВСУ у Красноармейска

ВС РФ продвигаются к важному узлу обороны ВСУ в районе Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные начали продвигаться к тактически важному узлу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-западнее Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает «Военная хроника» в Telegram.

Речь идет о железнодорожной станции ООО «Углепромтранс» и обогатительной станции ЗАО «Донецксталь-М3». Как уточняется, на объекте есть большое число конвейеров, которые являются возможными огневыми точками для расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), а также средств оптико-электронной разведки и ретрансляции ВСУ.

По данным «Военной хроники», продвижение ВС России началось со стороны поселка Котлино и составляет более километра. Отмечается, что войска России уже установили контроль над вентиляционным стволом угледобывающего предприятия «Шахтоуправление "Покровское"». Помимо этого, идут боестолкновения за Удачное и одноименную железнодорожную станцию.

Ранее украинские власти начали насильственно вывозить детей из Красноармейска. Как сообщалось, в городе до недавнего времени принуждали семьи с детьми к выезду, но сейчас это больше похоже на похищения. Украинская полиция заходит в жилые дома и насильно увозит несовершеннолетних без родителей.

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