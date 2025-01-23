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08:41, 23 января 2025Бывший СССР

Украина начала насильственный вывоз детей из Красноармейска

Украинское подразделение «Белый ангел» начало вывозить детей из Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильственно вывозить детей с территории Покровска (украинское название Красноармейска). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

В силовых структурах также сообщили, что до недавнего времени там принуждали семьи с детьми к выезду, но сейчас это больше похоже на похищения детей. Украинская полиция заходит в жилые дома и насильно увозит детей без родителей. В российских службах добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.

Ранее командование группировки Вооруженных сил Украины в Красноармейске организовало группу мародеров. Группа вывозит имущество из домов частного сектора.

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