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13:06, 23 января 2025Силовые структуры

Российский подросток открыл огонь из ружья по приемной маме и был приговорен к трем годам

В Краснодарском крае суд приговорил к 3 годам подростка, застрелившего мать
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд приговорил к трем годам и месяцу воспитательной колонии 16-летнего подростка, который открыл огонь из ружья по приемной маме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Несовершеннолетнего признали виновным по статье 105 УК РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме. За подростком будет наблюдать психиатр, а также будет применяться амбулаторное принудительное лечение.

10 января 2024 года подсудимый поссорился с приемной мамой и выстрелил из охотничьего ружья в область ее головы. Женщина не выжила.

Ранее в Нижегородской области суд приговорил студентку медицинского колледжа к девяти годам лишения свободы за расправу над приемной матерью с помощью гантели.

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