Российский военкор оценил шанс урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Конфликт на Украине продолжится вопреки поручению президента США Дональда Трампа спецпосланнику Киту Келлоггу урегулировать его за 100 дней. Так шансы на заключение мирного соглашения в отведенный срок оценил российский военкор Александр Коц в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Коц сообщил, что конфликт на Украине находится не в той стадии, когда его можно завершить капитуляцией одной из сторон.
В целом, журналист призвал не относиться всерьез ко множеству заявлений американского президента — по словам Коца, даже в инаугурационной речи Трамп искажал факты и выдавал «несуществующую информацию». «Это такой фирменный стиль Трампа — как говорили у нас в 90-е, "не отвечать за свой базар"», — заявил военный корреспондент. Он добавил, что в конечном итоге президент США переложит всю вину за неурегулированный конфликт на Келлогга.
«Трамп просто скажет: (...) ему было поручено найти какое-то решение, выделили целых сто дней, он за сто дней не смог себя проявить», — подытожил Коц.
Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что уровень понимания Трампом причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса находится на уровне «ниже плинтуса».