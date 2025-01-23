В Совфеде фразой «ниже плинтуса» оценили уровень компетенции Трампа в одном вопросе

Член СФ Косачев: Понимание Трампом причин кризиса на Украине ниже плинтуса

Понимание президентом США Дональдом Трампом причин и нынешнего состояния конфликта на Украине находится на уровне ниже плинтуса. Такой фразой компетенцию американского лидера в этом вопросе оценил в Telegram член Совета Федерации (СФ) Константин Косачев.

По словам сенатора, на эту мысль его натолкнул комментарий главы США по Украине, который политик адресовал России.

«Уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны», — написал в блоге Косачев и добавил, что этот факт вызывает у него сожаление и тревогу.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом пойти на сделку и завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, это следует сделать прямо сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.