Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 23 января 2025Россия

В Совфеде фразой «ниже плинтуса» оценили уровень компетенции Трампа в одном вопросе

Член СФ Косачев: Понимание Трампом причин кризиса на Украине ниже плинтуса
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Понимание президентом США Дональдом Трампом причин и нынешнего состояния конфликта на Украине находится на уровне ниже плинтуса. Такой фразой компетенцию американского лидера в этом вопросе оценил в Telegram член Совета Федерации (СФ) Константин Косачев.

По словам сенатора, на эту мысль его натолкнул комментарий главы США по Украине, который политик адресовал России.

«Уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны», — написал в блоге Косачев и добавил, что этот факт вызывает у него сожаление и тревогу.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом пойти на сделку и завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, это следует сделать прямо сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

      В Анапе оценили перспективы открытия летнего сезона после разлива мазута

      Названы условия распада ОПЕК+

      На Украине признали ликвидацию полковника ГУР под Волчанском

      Композитор Меладзе побоялся возвращаться в Россию

      Россиянам рассказали о миллионных тратах на ремонт

      В Совфеде фразой «ниже плинтуса» оценили уровень компетенции Трампа в одном вопросе

      29-летний россиянин решил отрезать себе мошонку ради одной цели

      ФАС заявила об отсутствии признаков сговора производителей сливочного масла

      В Армении оценили возможность разморозки членства в ОДКБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше