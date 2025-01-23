Депутат ГД Буцкая: Россиянок обяжут фиксировать факт рождения ребенка на дому

Рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка. О соответствующих поправках в законодательстве пишет «Парламентская газета».

Речь идет о случаях, когда женщина спонтанно или сознательно родила ребенка не в медицинском стационаре. Тогда она будет обязана незамедлительно вызвать врачей, которые зафиксируют факт появления младенца и осмотрят его, следует из пояснительной записки к проекту закона.

«Нет ничего сложного в том, чтобы вызвать скорую помощь, если речь не идет, например, о кочевых семьях, но это те малые исключения, которые будут обсуждаться», — отметила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Авторы инициативы полагают, что нововведение позволит избежать махинаций с материнским капиталом, когда деньги получали на неродившихся детей или предъявляли одного младенца несколько раз. В частности, по этой же причине в Думе предложили ввести биометрическую идентификацию новорожденных.

«Да, ДНК-тест стоит недешево, но государство в этом заинтересовано. Нужно проработать другие возможные способы идентификации», — заключила парламентарий.

Ранее Минздрав предписал россиянкам рожать по-новому. В частности, вводятся новые правила к обезболиванию, а также меняется порядок ведения наблюдения за роженицей.