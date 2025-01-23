Сообщение о призыве несовершеннолетних на срочную службу не подтвердилось

17-летних граждан начали автоматически ставить на воинский учет

В соцсетях начало распространяться сообщение о том, что не достигшие совершеннолетия москвичи начали получать автоматические уведомления о постановке на воинский учет, а после этого — направления на медицинское обследование. В распространяемом Telegram-каналом «ДСО — Движение сознательных отказчиков» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщении утверждается, что это свидетельство незаконности воинского учета.

«Военкомат Москвы начал проводить первоначальную постановку на воинский учет автоматически. Это еще одно свидетельство о работе реестра воинского учета. (…) Следуя новым указаниям (...) вы рискуете оказаться поставленным на воинский учет и не пройти первичное медицинское освидетельствование», — утверждают администраторы канала.

При этом указанные данные не соответствуют действительности, так как речь идет о первичной постановке граждан на воинский учет, согласно закону №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Так, военный комиссар города Москвы Максим Локтев разъяснил, что с 1 января по 31 марта молодым людям, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут отправлять СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет.

«Такие же уведомления получат и их родители. Это значит, что посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится. Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет направлено в личный кабинет пользователя mos.ru. Такое удостоверение можно будет предъявить при зачислении на обучение или при трудоустройстве», — рассказал он в беседе с агентством новостей «Москва».

Столичный военный комиссар также уточнил, что получение уведомления не приравнивается к присвоению категории годности или призыву в армию.

Так, определение категории годности к военной службе осуществляется по достижении молодым человеком совершеннолетия. Призывники вызываются в военкомат в 18 лет для уточнения данных, определения права на отсрочку и прохождения медицинского освидетельствования, а также профессионально-психологического отбора.

Сообщение о незаконной постановке несовершеннолетних граждан РФ на воинский учет не получило широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».