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12:32, 23 января 2025Экономика

Соседняя страна пообещала Словакии помочь с газом

Сийярто: Венгрия поставит газ Словакии после прекращения транзита через Украину
Вячеслав Агапов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Венгрия готова поставлять газ в Словакию после прекращения транзита через Украину российского топлива. Так пообещал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

По словам главы дипломатии, в 2024 году Венгрия получила по «Турецкому потоку» 7,6 миллиарда кубометров российского газа. Маршрут рассчитан на прокачку до 8,5 миллиарда кубометров, что позволяет увеличить объемы приобретаемого топлива и поделиться с соседями.

«Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что действия Украины и США угрожают Европейскому союзу энергетическим кризисом. Европейские страны могут потерять 70 миллиардов евро из-за остановки транзита газа из России через Украину, добавил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар

Глава комитета по международным делам Национального совета (парламент) Словакии Мариан Кери заявила, что Словакия никогда не согласится с постоянными попытками Украины использовать в политических целях вопрос о транзите российского газа в Европу. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, пригрозил Киеву блокировать инициативы поддержки Украины на общеевропейском уровне.

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