ТАСС: взятие Соленого ускорит движение к границе Днепропетровской области

Взятие населенного пункта Соленое близ Красноармейска (украинское название Покровск) под контроль Вооруженных сил Российской Федерации ускорит продвижение к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Соленое позволяет усилить огневое давление на гарнизон противника в районе шахты "Покровское" и населенном пункте Удачное», — добавил собеседник агентства.

Ранее о том, что Российская армия взяла под контроль поселок Соленое Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции. Как уточнило ведомство, поселок взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Центр».