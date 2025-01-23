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14:03, 23 января 2025Бывший СССР

Стали известны последствия взятия Соленого под контроль ВС России

ТАСС: взятие Соленого ускорит движение к границе Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие населенного пункта Соленое близ Красноармейска (украинское название Покровск) под контроль Вооруженных сил Российской Федерации ускорит продвижение к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Соленое позволяет усилить огневое давление на гарнизон противника в районе шахты "Покровское" и населенном пункте Удачное», — добавил собеседник агентства.

Ранее о том, что Российская армия взяла под контроль поселок Соленое Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции. Как уточнило ведомство, поселок взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Центр».

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