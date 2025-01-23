Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Соленое в ДНР

Российская армия взяла под контроль поселок Соленое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнило ведомство, поселок взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции в районе Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 570 военнослужащих, девять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, а также четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль бойцами группировки войск «Запад» села Западное Харьковской области. До этого также сообщалось, что подразделения группировки «Центр» заняли село Волково под Донецком.