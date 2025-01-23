Стало известно о массированной атаке дронов на объекты ВСУ в Харьковской области

ВС России провели массированную атаку дронов на Купянск, Изюм и Чугуев

Российские войска провели массированную атаку дронов на Харьковскую область. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по Купянску, Изюму, Чугуеву и другим населенным пунктам», — приводятся в публикации слова жителя региона.

Отмечается, что под удар попали военные объекты, а также пункты расположения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось о нескольких волнах ударов по военным объектам Украины, в том числе в Харьковской области. Отмечалось, что в Волчанске поражены оказались цистерны с топливом для подвоза горюче-смазочных материалов, а в районе Купянска под удар попали несколько единиц военной техники с личным составом ВСУ.