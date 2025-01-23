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14:36, 23 января 2025Мир

Стало известно о планах Турции поддержать переговоры по Украине

ТАСС: Фидан заявит Каллас о поддержке Турцией будущих переговоров по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nikku / XinHua / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас намерен заявить о поддержке его Анкарой будущих переговоров с целью урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«Министр намерен подчеркнуть нашу поддержку активизации переговорного процесса по прекращению войны между Украиной и Россией путем справедливого и долгосрочного решения дипломатическими средствами», — рассказали собеседники агентства.

Кроме того, Фидан планирует обсудить с главой евродипломатии вопрос вступления Турции в ЕС в качестве полноправного члена объединения и ожидания Анкары от старта переговоров.

Ранее Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины в преддверии возможных переговоров. По ее словам, дискуссии о наступлении мира хотя и имеют значение, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы.

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