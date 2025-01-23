Трамп объявил о худшем экономическом кризисе в мире

Президент США Трамп объявил, что инфляция в стране выше, чем когда либо

Президент США Дональд Трамп объявил о худшем экономическом кризисе в истории мира. Об этом он заявил по время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.

Стоимость обслуживания госдолга в 230 раз выше чем по прогнозам в 2020 году. Инфляция выше, чем когда либо. Это самый высокий уровень инфляции в истории США, подчеркнул он. Трамп отметил, что во всем виновата администрация бывшего президента Джо Байдена. В своей речи Трамп также перечислил основные задачи на свой срок и пообещал, что США станет страной с самыми низкими налогами.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев предположил, что санкции против России при новом президенте могут быть пересмотрены.

По словам экономиста, тарифные ограничения, в отличие от санкций, гораздо проще обойти. Однако он добавил, что в первую очередь Трамп будет руководствоваться своими интересами. В то же время американская экономика будет играть определяющую роль, и на нее будут ориентироваться другие государства как на первую экономику мира.