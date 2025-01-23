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01:58, 23 января 2025Мир

Трамп подписал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией

Трамп запустил процесс признания йеменских хуситов террористической организацией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) иностранной террористической организацией, сообщает РИА Новости.

В указе говорится, что хуситы, которые якобы получают поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), представляют опасность для американцев и стабильности в регионе.

С начала 2023 года хуситы неоднократно атаковали американские военные суда в Красном море, а с 2014 года ведут противостояние с легитимным правительством Йемена, захватив важные города, отмечается в документе. Кроме того, по информации указа, движение осуществляло нападения на гражданские объекты в Саудовской Аравии, атаковало аэропорты ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов на территорию Израиля в 2023 году.

«Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли», — отмечается в документе.

Ранее Трамп отменил 78 указов бывшего президента США Джо Байдена. Новый глава государства пообещал, что американцы будут очень довольны, поскольку увидят изменения в стране в лучшую сторону.

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