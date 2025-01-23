Трамп подписал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией

Трамп запустил процесс признания йеменских хуситов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) иностранной террористической организацией, сообщает РИА Новости.

В указе говорится, что хуситы, которые якобы получают поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), представляют опасность для американцев и стабильности в регионе.

С начала 2023 года хуситы неоднократно атаковали американские военные суда в Красном море, а с 2014 года ведут противостояние с легитимным правительством Йемена, захватив важные города, отмечается в документе. Кроме того, по информации указа, движение осуществляло нападения на гражданские объекты в Саудовской Аравии, атаковало аэропорты ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов на территорию Израиля в 2023 году.

«Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли», — отмечается в документе.

Ранее Трамп отменил 78 указов бывшего президента США Джо Байдена. Новый глава государства пообещал, что американцы будут очень довольны, поскольку увидят изменения в стране в лучшую сторону.