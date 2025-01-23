Участникам СВО начали запрещать употребление некоторых продуктов

Mash: Участникам спецоперации начали запрещать энергетики и молоко

Участникам специальной военной операции (СВО) якобы начали запрещать употреблять ряд продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об энергетиках, а также молоке, кефире, творожках и сырках. Первые ограничили из-за пагубного воздействия на центральную нервную систему и сердце, а молочную продукцию — из-за трудностей хранения.

Такими мерами планируется исключить вероятные проблемы с желудочно-кишечным трактом, отравления стрессы и эмоциональные выгорания у солдат. Уточняется, что запреты ввели на херсонском направлении.

8 октября 2024 года в России вступил в силу закон о запрете гаджетов в зоне СВО. При этом военным оставили право пользоваться гаджетами, если устройства используются для выполнения обязанностей «в порядке, установленном нормативными правовыми актами».