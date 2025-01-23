Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:17, 23 января 2025Интернет и СМИ

Учительница услышала странную фразу от школьника и стала опасаться за свою жизнь

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit, работающая учительницей, рассказала на портале, как услышала от своего ученика странную фразу и стала опасаться за свою жизнь. Она призналась, что не может успокоиться и у нее начались проблемы со сном.

Рассказчица отметила, что ранее в их школе состоялся бал для старшеклассников в честь начала нового календарного года. Школьникам запретили употреблять алкоголь на мероприятии, однако в какой-то момент учительница заметила, что двое ее учеников выглядят нетрезвыми. Автор поста добавила, что речь идет о проблемных учащихся, которые испытывают сложности в общении со сверстниками и учебой.

Педагог заподозрила школьников в том, что они тайком пронесли на бал алкоголь, и попросила отдать ей спиртные напитки. «Один из мальчиков — назовем его Стюартом — начал возмущаться. Он сказал следующее, я уверена на сто процентов, прозвучало именно это: "Ну же мисс, не притворяйтесь, что когда вы придете домой, вы не откроете ту бутылку ликера, не закутаетесь в халат и не включите новый телевизор"», — раскрыла автор публикации.

Материалы по теме:
Писавшая о русской мафии и стриптизе журналистка вышла из дома и пропала. Почему полиция почти 30 лет не может ее найти?
Писавшая о русской мафии и стриптизе журналистка вышла из дома и пропала.Почему полиция почти 30 лет не может ее найти?
19 сентября 2024
«Я проснулась, а он сидит и смотрит на меня» Россиянки становятся жертвами преследователей. Как защититься от сталкинга?
«Я проснулась, а он сидит и смотрит на меня»Россиянки становятся жертвами преследователей. Как защититься от сталкинга?
27 ноября 2024

Учительница призналась, что в тот момент ей стало не по себе. По словам рассказчицы, она действительно недавно купила себе бутылку ликера, ее муж приобрел домой новый телевизор, а сама она периодически по вечерам любит отдыхать, надев халат. Она спросила у ученика, откуда ему известны все эти факты, однако он заверил, что всего лишь угадал их.

Автор поста уточнила, что не упоминала эти события в разговорах со школьниками, а также держит закрытыми свои страницы в соцсетях. Она заявила, что после странной фразы своего ученика испытывает сильную тревогу и даже договорилась о замене замков в доме.

«Установи себе камеру наблюдения, мне бы тоже было жутко», «Тут слишком много точных деталей для того, чтобы это было совпадением», «Этот пацан явно следит за тобой», «Заведите себе собаку», — обратились к рассказчице комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что, проснувшись утром дома, он наткнулся на пугающую картину. В комментариях ему посоветовали позаботиться о мерах безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сомнительная угроза». Как Запад отреагировал на ультиматум Трампа Путину и требования «заключить сделку» по Украине

      Мужчина спас соседа от медведя и попал на видео

      Женщина уступила просьбам мужа об открытом браке и пожалела об этом

      Защищавший Трампа при покушении агент стал новым главой Секретной службы США

      В США захотели нарастить производство стволов для Украины

      На Западе сочли концом для Зеленского желание разместить иностранный контингент на Украине

      Учительница услышала странную фразу от школьника и стала опасаться за свою жизнь

      В США заявили о политически уязвимом Зеленском

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини после тренировки в спортзале

      Россиянам посоветовали направить накопления на вкладах на ипотеку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше