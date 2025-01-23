Учительница услышала странную фразу от школьника и стала опасаться за свою жизнь

Пользовательница Reddit, работающая учительницей, рассказала на портале, как услышала от своего ученика странную фразу и стала опасаться за свою жизнь. Она призналась, что не может успокоиться и у нее начались проблемы со сном.

Рассказчица отметила, что ранее в их школе состоялся бал для старшеклассников в честь начала нового календарного года. Школьникам запретили употреблять алкоголь на мероприятии, однако в какой-то момент учительница заметила, что двое ее учеников выглядят нетрезвыми. Автор поста добавила, что речь идет о проблемных учащихся, которые испытывают сложности в общении со сверстниками и учебой.

Педагог заподозрила школьников в том, что они тайком пронесли на бал алкоголь, и попросила отдать ей спиртные напитки. «Один из мальчиков — назовем его Стюартом — начал возмущаться. Он сказал следующее, я уверена на сто процентов, прозвучало именно это: "Ну же мисс, не притворяйтесь, что когда вы придете домой, вы не откроете ту бутылку ликера, не закутаетесь в халат и не включите новый телевизор"», — раскрыла автор публикации.

Учительница призналась, что в тот момент ей стало не по себе. По словам рассказчицы, она действительно недавно купила себе бутылку ликера, ее муж приобрел домой новый телевизор, а сама она периодически по вечерам любит отдыхать, надев халат. Она спросила у ученика, откуда ему известны все эти факты, однако он заверил, что всего лишь угадал их.

Автор поста уточнила, что не упоминала эти события в разговорах со школьниками, а также держит закрытыми свои страницы в соцсетях. Она заявила, что после странной фразы своего ученика испытывает сильную тревогу и даже договорилась о замене замков в доме.

«Установи себе камеру наблюдения, мне бы тоже было жутко», «Тут слишком много точных деталей для того, чтобы это было совпадением», «Этот пацан явно следит за тобой», «Заведите себе собаку», — обратились к рассказчице комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что, проснувшись утром дома, он наткнулся на пугающую картину. В комментариях ему посоветовали позаботиться о мерах безопасности.