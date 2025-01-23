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08:23, 23 января 2025Экономика

Ускорение роста цен в России выше прогноза объяснили

ЦБ: Инфляция в 2024 году превысила прогноз из-за недооценки спроса в экономике
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

Центральный банк России признал ускорение инфляции в 2024 году выше прогнозируемого уровня. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает РБК.

Ранее в октябре ЦБ прогнозировал инфляцию в стране диапазоне 8–8,5 процента. Однако, как отметили в Росстате, рост цен фактически составил 9,52 процента.

Ускорение инфляции выше прогноза обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность. Отражением незамедляющегося спроса стал также сильный рублевый спрос на импорт, — объяснили представители Центробанка.

На разгон инфляции в свою очередь также повлиял повышающийся спрос на импорт на фоне усиления западных ограничений, который породил проблемы с переводами экспортных платежей и подскочивший спрос на валюту внутри страны. Эти тенденции стали одной из причин падения курса рубля в ноябре-декабре, добавили в Банке России.

Ранее в ЦБ ответили, что бояться начала гиперинфляции в России нет никаких оснований, потому что власти предпринимают все необходимые меры для недопущения такого сценария. Такие страхи в ЦБ назвали их беспочвенными, так как готовность граждан держать депозиты зависит от ключевой ставки и инфляционных ожиданий. Если ставка выше, то вкладчику нет повода снимать средства для немедленной покупки. Поэтому регулятор будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) постепенно, поддерживая привлекательность депозитов.

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