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15:39, 23 января 2025Бывший СССР

В «Азове» назвали преимущество российского командования

Боец «Азова» Чех: структура ВСУ неэффективна, а у подразделений нет координации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Структура Вооруженных сил Украины (ВСУ) неэффективна, так как на каждом рубеже могут одновременно находиться подразделения погранслужбы, армейские бригады, подразделения полиции и Нацгвардии, между которыми не происходит координации. Об этом заявил подполковник 12-й украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Юрий Чех в интервью испанской газете El Mundo.

«Наша структура неэффективна. На одном оборонительном рубеже мы можем найти подразделения пограничной службы, несколько армейских бригад, бригаду полиции, бригаду Национальной гвардии (...) Координация между ними не работает. (...) У русских более единое командование», — признал он.

Украинский боец отметил, что у всех подразделений есть свои командующие, свои радиочастоты и свои окопы. По его словам, если бойцы одного из подразделений ВСУ готовятся к обороне, то российские военные могут прорвать фронт на соседнем участке, где подготовка велась хуже, из-за чего им придется отступать.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины начали сбегать из Великой Новоселки. При этом, по его словам, приказ об организованном выходе украинским войскам от командования так и не поступил.

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