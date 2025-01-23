В Европе указали на трудности с размещением миротворцев на Украине

Politico: Трамп может помешать размещению миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп может помешать планам по размещению миротворцев на Украине, так как он не хочет вовлекаться в европейские дела. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Любой план по развертыванию европейских войск на Украине потребует поддержки США, чтобы стать эффективным фактором сдерживания. Это заставило бы Трампа оставаться вовлеченным в дела Европы, чего он не хочет делать», — передает издание слова неназванного французского военного офицера.

Также газета приводит слова бывшего австрийского военного стратега Франц-Стефана Гади, по мнению которого план по размещению миротворцев на Украине стоит под вопросом из-за «общей усталости от войны».

Ранее стало известно, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии» между украинскими и российскими войсками в случае прекращения огня. По словам европейского чиновника в области безопасности, Великобритания и Франция уже приступили к предварительному планированию.