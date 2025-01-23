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06:31, 23 января 2025Мир

В Израиле опровергли заявления о планах передать Киеву оружие российского производства

Kan: Израиль не планирует передавать Киеву оружие российского производства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Израильский телеканал Kan опроверг заявления о том, что Киеву планируется передать оружие российского производства, конфискованное в ходе боев с ливанской группировкой «Хезболла».

По данным канала, замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком 21 января не предлагала этого, а говорила о передаче оружия еще до назначения на должность в ноябре 2024 года.

Дипломат в частном порядке выдвинула законопроект с соответствующим предложением, однако после вступления на пост замглавы МИД отозвала свою подпись, уточнил телеканал.

В материале говорится, что Израиль не планирует пересматривать свою позицию относительно военной помощи Украине, речь идет о законопроекте, который так и не был принят. Кроме того, заявления украинского посла застали Хаскель врасплох, отмечает Kan.

О передаче оружия заявило посольство Украины в Израиле по итогам встречи Корнийчука и Хаскель. «Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом», — сказано в публикации дипмиссии.

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