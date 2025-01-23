В Киеве высказались о сложившейся для ВСУ ситуации на востоке Украины и в Курской области

Ермак: ВСУ остаются в сложной ситуации на востоке Украины и в Курской области

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохраняется сложная ситуация на фронте на востоке Украины и в Курской области. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, передает РИА Новости.

«В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке [Украины] и также в Курской области, где мы все еще остаемся. (...) Да, это сложная ситуация», — признал Ермак.

По его словам, одной из причин трудностей, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины, стали проблемы с оснащением подразделений.

Ранее в ВСУ объяснили превосходство России над Украиной на фронте. Как рассказал боец с позывным Дарвин, армия РФ усовершенствовала борьбу с украинскими FPV-дронами.