Названа одна из главных причин превосходства России над Украиной на фронте

Telegraph: РФ превосходит Украину на фронте благодаря средствам РЭБ

Россия превосходит Украину на фронте благодаря средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дарвин.

Отмечается, что российские войска усовершенствовали борьбу с FPV-дронами ВСУ. По мнению Дарвина, это одна из главных причин тяжелого положения украинских войск на передовой, не считая преимущества РФ в живой силе. Как уточняется, Киев уступает войскам России не только в Купянске, но и на большей части линии фронта.

Подчеркивается, что беспилотники играли большую роль для ВСУ в удержании города. Однако после улучшения Россией средств РЭБ украинским бойцам стало намного сложнее атаковать, признался Дарвин.