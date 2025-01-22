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18:05, 22 января 2025Бывший СССР

Названа одна из главных причин превосходства России над Украиной на фронте

Telegraph: РФ превосходит Украину на фронте благодаря средствам РЭБ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия превосходит Украину на фронте благодаря средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дарвин.

Отмечается, что российские войска усовершенствовали борьбу с FPV-дронами ВСУ. По мнению Дарвина, это одна из главных причин тяжелого положения украинских войск на передовой, не считая преимущества РФ в живой силе. Как уточняется, Киев уступает войскам России не только в Купянске, но и на большей части линии фронта.

Подчеркивается, что беспилотники играли большую роль для ВСУ в удержании города. Однако после улучшения Россией средств РЭБ украинским бойцам стало намного сложнее атаковать, признался Дарвин.

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