В Кремле ответили на вопрос об интервью Путина американскому блогеру Фридману

Песков заявил, что Путин может дать интервью журналисту Лексу Фридману

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может дать интервью американскому блогеру и журналисту Лексу Фридману. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности такой беседы, Песков сообщил, что Кремль будет ее рассматривать и предложит Путину Фридмана в качестве интервьюера. Он также рассказал, что блогер контактировал с Москвой.

При этом пресс-секретарь добавил, что договоренностей с Фридманом у российской стороны нет. Песков также отметил, что не считает интервью Путина с американским блогером вопросом ближайшей перспективы.

22 января Фридман в интервью ведущему Джо Рогану заявил, что намерен приехать в Россию, чтобы взять интервью у главы государства. При этом блогер не уточнил, когда именно это случится.

В начале января интервью Фридману дал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер отказался общаться с блогером на русском языке, несмотря на то что оба собеседника им владеют.