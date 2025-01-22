Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:02, 22 января 2025Интернет и СМИ

Американский блогер Лекс Фридман пообещал приехать в Россию и взять интервью у Путина

Блогер Лекс Фридман пообещал приехать в РФ, чтобы взять интервью у Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Американский блогер Лекс Фридман пообещал приехать в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала телеведущего Джо Рогана.

«Я отправлюсь в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он, не уточнив, когда это может произойти, и готов ли российский лидер встретиться с ним.

Фридман беседовал с такими известными персонами, как нынешний президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, медиамагнат Марк Цукерберг и кинорежиссер Оливер Стоун.

В январе трехчасовое интервью блогеру дал украинский лидер Владимир Зеленский. Беседа велась на украинском и английском языках, при этом Зеленский отказался разговаривать на русском, хотя и он, и Фридман владеют им.

В ходе интервью украинский президент несколько раз позволил себе перейти на обсценную лексику. Так, он матом отреагировал на вопрос о Путине и роли Чечни в современной России. Фридман раскритиковал политика за грубые слова в адрес российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пиндосы». Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Израиль зафиксировал угрозы из сектора Газа

      Американский блогер Лекс Фридман пообещал приехать в Россию и взять интервью у Путина

      Раскрыты последствия нового покушения на Трампа

      Британия отправила свои корабли следить за российским судном

      Хозяйкам назвали простые способы прочистить засор в раковине за полчаса

      «Зенит» объявил об уходе получившего гражданство России бразильца

      В МИД прокомментировали предложения Трампа по Украине

      В Словакии призвали главу ЕК вмешаться в спор с Зеленским

      На Западе заявили о беззащитности авианосцев США перед российским «Орешником»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше