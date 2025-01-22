Американский блогер Лекс Фридман пообещал приехать в Россию и взять интервью у Путина

Блогер Лекс Фридман пообещал приехать в РФ, чтобы взять интервью у Путина

Американский блогер Лекс Фридман пообещал приехать в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала телеведущего Джо Рогана.

«Я отправлюсь в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он, не уточнив, когда это может произойти, и готов ли российский лидер встретиться с ним.

Фридман беседовал с такими известными персонами, как нынешний президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, медиамагнат Марк Цукерберг и кинорежиссер Оливер Стоун.

В январе трехчасовое интервью блогеру дал украинский лидер Владимир Зеленский. Беседа велась на украинском и английском языках, при этом Зеленский отказался разговаривать на русском, хотя и он, и Фридман владеют им.

В ходе интервью украинский президент несколько раз позволил себе перейти на обсценную лексику. Так, он матом отреагировал на вопрос о Путине и роли Чечни в современной России. Фридман раскритиковал политика за грубые слова в адрес российского лидера.