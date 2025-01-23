В Кремле заявили об ожидании сигналов для диалога с США

Песков: Россия ждет сигналов для диалога с США, но их пока не поступало

Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов, однако их пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что такой диалог имел место во время первого президентского срока американского лидера Дональда Трампа. При этом он добавил, что пока сигналов от Вашингтона для начала диалога не поступало.