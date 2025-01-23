Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 23 января 2025Мир

В Кремле заявили об ожидании сигналов для диалога с США

Песков: Россия ждет сигналов для диалога с США, но их пока не поступало
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов, однако их пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что такой диалог имел место во время первого президентского срока американского лидера Дональда Трампа. При этом он добавил, что пока сигналов от Вашингтона для начала диалога не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Восхитившийся идеями Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе

      Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

      Российский военный пытался пронести боевую гранату в аэропорт и попался

      Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

      Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

      В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

      Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

      Украинцы попытались взорвать наряд полиции во время вызова

      Военкор показал удар «Искандера» по командному пункту ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше