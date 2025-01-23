В Латвии отказались отправлять войска на Украину без гарантий безопасности НАТО

Премьер Латвии Силиня: Рига не отправит войска на Украину без гарантий НАТО

Рига отказалась отправлять на Украину войска после окончания конфликта в случае, если не получит гарантий безопасности от НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например, со стороны НАТО, это не сработает», — заявила глава правительства.

Она добавила, что для введения войск на Украину требуется согласие Киева, а позиция украинской стороны по этому вопросу Риге все еще неизвестна.

Ранее стало известно, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии» между украинскими и российскими войсками в случае прекращения огня. По словам европейского чиновника в области безопасности, Великобритания и Франция уже приступили к предварительному планированию.