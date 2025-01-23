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11:58, 23 января 2025Экономика

В Лос-Анджелесе вспыхнул новый лесной пожар

В американском округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар, людей эвакуируют
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: David Swanson / Reuters

В американском округе Лос-Анджелес штата Калифорния вспыхнул новый лесной пожар. Началась эвакуация жителей, сообщает CNN.

Пламя угрожает густонаселенным районам, а его распространению способствуют густые заросли и сильный ветер. «Жители в непосредственной близости от озера Кастейк подлежат обязательной эвакуации», — сказано в сообщении.

По прогнозам специалистов, в зону эвакуации попадут 19 тысяч жителей. Однако шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна не исключил, что это число может вырасти. «Пожар каждые 2-3 секунды охватывает территорию размером с футбольное поле», — отметили в CNN.

Мощные лесные пожары разгорелись в Лос-Анджелесе в начале января. Площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. По подсчетам специалистов, ущерб от разрушительных лесных пожаров может достигать 250-275 миллиардов долларов.

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