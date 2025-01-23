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15:05, 23 января 2025Россия

В Совфеде назвали чушью заявление генсека НАТО о триллионных убытках при поражении Украины

Сенатор Пушков назвал чушью заявление Рютте о расходах при поражении Украины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Сенатор Алексей Пушков назвал чушью заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о расходах стран Запада в случае поражения Украины. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал слова Рютте, который уверен, что военное поражение Украины в конфликте с Россией обойдется НАТО триллионными издержками, которые не покроют выделяемые членами блока на коллективную оборону три процента ВВП.

«Заявление Рютте — полная и законченная чушь. Он выражает позицию политических сил в Европе и США, которые намерены вести против России бесконечную "ледяную войну" без серьезных оснований, поскольку военной угрозы Россия для НАТО не представляет», — написал Пушков.

По его мнению, в Североатлантическом альянсе это понимают, однако продолжают врать, чтобы оправдать большие расходы на снабжение Украины. По факту окончание кризиса на Украине избавит ЕС от финансового бремени и снимет угрозу военного столкновения с Россией, подчеркнул Пушков.

Ранее Пушков заявлял, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине, новый президент США Дональд Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. Это произойдет, если американский президент серьезно настроен на разрешение ситуации.

ЖЗЛ
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