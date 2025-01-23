В НАТО заявили о триллионных убытках в случае поражения Украины

Генсек НАТО Рютте: Поражение Украины обойдется альянсу в триллионы

Военное поражение Украины в конфликте с Россией обойдется НАТО триллионными издержками, которые не покроют выделяемые членами блока на коллективную оборону три процента ВВП. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его цитирует РИА Новости.

«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трех процентах ВВП вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО, нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды», — сказал генсек альянса.

Ранее Рютте заявил, что члены НАТО должны обеспечить Украине сильную переговорную позицию по завершении конфликта. По его словам, «должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен».