Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 23 января 2025Мир

В НАТО заявили о триллионных убытках в случае поражения Украины

Генсек НАТО Рютте: Поражение Украины обойдется альянсу в триллионы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Военное поражение Украины в конфликте с Россией обойдется НАТО триллионными издержками, которые не покроют выделяемые членами блока на коллективную оборону три процента ВВП. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его цитирует РИА Новости.

«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трех процентах ВВП вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО, нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды», — сказал генсек альянса.

Ранее Рютте заявил, что члены НАТО должны обеспечить Украине сильную переговорную позицию по завершении конфликта. По его словам, «должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Необычное вооружение из Северной Кореи заметили под Курском. Что о нем известно?

      Скорсезе и Ди Каприо выпустят совместный фильм

      Арест генералов ВСУ назвали в Раде поиском козлов отпущения

      Предсказаны масштабы падения автомобильного рынка России

      Создан самый маленький биомедицинский робот в мире

      Песков пригрозил Западу ответом на решения по активам России

      Алсу заявила о желании «подстреливать всякую нечисть»

      Варламов посетил Калифорнию и назвал проблему штата

      Пленный боец ВСУ сравнил действия ТЦК с сафари

      Стали известны последствия взятия Соленого под контроль ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше