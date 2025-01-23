Генсек НАТО потребовал обеспечить выгодные позиции Украине для переговоров

Рютте: НАТО должно обеспечить Украине сильную позицию на переговорах

НАТО должно обеспечить Украине сильную позицию на переговорах с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен», — рассказал генсек.

Рютте подчеркнул, что для укрепления Киева необходимо его вступление в военный блок, указав, что НАТО хочет принять данное решение без учета требований России.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и об отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии». При этом инициатива европейских стран пока не согласована с президентом США Дональдом Трампом и может не получить его поддержки.