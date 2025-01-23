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17:03, 23 января 2025Интернет и СМИ

В США назвали неприятное для Зеленского последствие прихода Трампа к власти

NYT: Дональд Трамп пришел к власти в опасное для Владимира Зеленского время
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп пришел к власти в опасное для украинского лидера Владимира Зеленского время. Такое мнение выразили журналисты Эндрю Крамер и Кеннет Фогель в статье для американского издания The New York Times (NYT).

«Трамп пришел к власти в опасное для Зеленского время на Украине. (...) Для политика появилась и другая проблема: возрожденная политическая оппозиция в стране, вдохновленная возможным прекращением огня и последующими выборами», — написали журналисты. Они назвали возможным неприятным последствием для Зеленского трудности с переизбранием.

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Помимо этого, как отметили обозреватели газеты, сокращение политической поддержки украинского президента также подрывает его роль лидера в условиях военного конфликта.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако выборы в стране объявлены не были.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Отмечалось, что документ был принят для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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