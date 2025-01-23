В США заявили об экстремальном давлении Трампа на Россию

Журналист Трейси: Трамп пытается оказать экстремальное давление на Россию

После вступления в должность президент США Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, начал оказывать экстремальное давление на Россию. Об этом написал американский журналист Майкл Трейси в социальной сети X.

Он отметил, что риторика главы государства в отношении Москвы носит «мафиозный характер». «Такое давление сильно отличается от того, как многие представители политического спектра представляли его позицию в отношении этого [украинского] конфликта», — добавил журналист.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если власти страны откажутся от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал Москву пойти на сделку с Вашингтоном и завершить спецоперацию на Украине, отметив, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше».