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22:45, 23 января 2025Мир

В США заявили об экстремальном давлении Трампа на Россию

Журналист Трейси: Трамп пытается оказать экстремальное давление на Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

После вступления в должность президент США Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, начал оказывать экстремальное давление на Россию. Об этом написал американский журналист Майкл Трейси в социальной сети X.

Он отметил, что риторика главы государства в отношении Москвы носит «мафиозный характер». «Такое давление сильно отличается от того, как многие представители политического спектра представляли его позицию в отношении этого [украинского] конфликта», — добавил журналист.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если власти страны откажутся от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал Москву пойти на сделку с Вашингтоном и завершить спецоперацию на Украине, отметив, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше».

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