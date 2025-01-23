OE24: На Украине ударом БПЛА ликвидирован воевавший за ВСУ экстремист из Австрии

На Украине ликвидирован член австрийского правоэкстремистского «Движения за идентичность». Об этом сообщает телеканал Oe24.

30-летний Рихард С., воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), лишился жизни в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Министерство иностранных дел Австрии подтвердило эту информацию. Других подробностей об инциденте нет.

Известно, что мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с участием в различных акциях радикалов на родине.

Ранее сообщалось, что около 1500 бойцов ВСУ и наемников из других стран оказались в котле под поселком Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ замкнули кольцо в районе реки Кашлагач, отрезав украинским военным пути отступления. При этом выяснилось, что последние несколько дней они запрашивали разрешение на отход, но оно не поступало.