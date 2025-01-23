В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации

Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации в Купянском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«На Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 4 населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашовской общин», — написал чиновник.

По его словам, из 16 населенных пунктов вывезут в сумме 267 детей вместе с их семьями.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области.