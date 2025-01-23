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15:28, 23 января 2025Забота о себе

Врач указала на необычный признак деменции

Невролог Чердак: Изменения в почерке могут говорить о болезни Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Изменения в почерке могут указывать на развитие деменции, рассказала невролог Мария Чердак. На необычный признак начавшихся дегенеративных заболеваний мозга она указала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чердак, с годами почерк может меняться из-за нарушений моторики или зрения, на фоне стресса, однако в некоторых случаях это является свидетельством болезней головного мозга. «Если почерк меняется внезапно, причиной может быть инсульт или другое острое заболевание нервной системы (черепно-мозговая травма, рассеянный склероз)», — объяснила врач.

Также почерк меняется при болезни Альцгеймера — эта форма деменции может приводить к речевым нарушениям, а значит, и к нарушению способности выражать свои мысли в письменной форме, продолжила невролог. В этом случае может увеличиться размер почерка, межстрочные расстояния, ослабляется нажим, линия строки становится неровной и менее горизонтальной, а также уменьшается скорость письма, перечислила признаки нарушений она.

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По словам Чердак, существуют методы ранней диагностики болезни Альцгеймера по почерку с использованием искусственного интеллекта. При болезни Паркинсона, отметила она, характерно уменьшение размера букв («бисерный почерк»), причем в начале строчки буквы крупнее, а к концу могут становиться едва различимы.

Помимо этого, обратила внимание невролог, меняется почерк и при наличии тремора, причиной которого могут быть болезнь Паркинсона или поражение мозжечка. В свою очередь, повышенная тревожность связана с большей степенью нажима при письме, а возрастные изменения глаз и мелких суставов кисти могут делать почерк более небрежным, заключила Чердак.

Ранее специалист по тренировкам мозга Алена Сорокина подсказала упражнение для тренировки памяти. Эксперт предложила по дороге на работу или на прогулке замечать и запоминать, сколько встретилось человек в красной шапке (синей куртке, желтом пуховике), и стараться не сбиваться со счета.

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