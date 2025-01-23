Врач указала на необычный признак деменции

Невролог Чердак: Изменения в почерке могут говорить о болезни Альцгеймера

Изменения в почерке могут указывать на развитие деменции, рассказала невролог Мария Чердак. На необычный признак начавшихся дегенеративных заболеваний мозга она указала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чердак, с годами почерк может меняться из-за нарушений моторики или зрения, на фоне стресса, однако в некоторых случаях это является свидетельством болезней головного мозга. «Если почерк меняется внезапно, причиной может быть инсульт или другое острое заболевание нервной системы (черепно-мозговая травма, рассеянный склероз)», — объяснила врач.

Также почерк меняется при болезни Альцгеймера — эта форма деменции может приводить к речевым нарушениям, а значит, и к нарушению способности выражать свои мысли в письменной форме, продолжила невролог. В этом случае может увеличиться размер почерка, межстрочные расстояния, ослабляется нажим, линия строки становится неровной и менее горизонтальной, а также уменьшается скорость письма, перечислила признаки нарушений она.

По словам Чердак, существуют методы ранней диагностики болезни Альцгеймера по почерку с использованием искусственного интеллекта. При болезни Паркинсона, отметила она, характерно уменьшение размера букв («бисерный почерк»), причем в начале строчки буквы крупнее, а к концу могут становиться едва различимы.

Помимо этого, обратила внимание невролог, меняется почерк и при наличии тремора, причиной которого могут быть болезнь Паркинсона или поражение мозжечка. В свою очередь, повышенная тревожность связана с большей степенью нажима при письме, а возрастные изменения глаз и мелких суставов кисти могут делать почерк более небрежным, заключила Чердак.

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