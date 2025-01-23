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17:40, 23 января 2025Россия

ВСУ атаковали жилые дома в трех российских населенных пунктах

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Грайворон, Заречье-Первое и Толоконное
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Грайвороне беспилотник повредил кровлю, фасад и остекление жилого дома. В селе Заречье-Первое прилет снаряда выбил окна в двух частных домах, а также посек их кровли, фасады и ворота. Кроме того, разрушены постройки в соседнем дворе.

«Еще одна атака БПЛА произошла в селе Толоконное Белгородского района — посечен легковой автомобиль», — добавил Гладков, подчеркнув, что информация о последствиях уточняется.

Ранее в Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал машину на трассе Октябрьский — Малиновка. В транспорте находился мужчина. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения ноги, его госпитализировали.

ЖЗЛ
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