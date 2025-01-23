Захарова прокомментировала слова Трампа о «больших проблемах» для России

Захарова: Трамп нацелен на исправление ошибок, допущенных администрацией Байдена

Президент США Дональд Трамп нацелен на исправление ошибок, допущенных администрацией экс-президента Джо Байдена. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос журналистки о реакции Москвы на слова Трампа о том, что у России будут «большие проблемы» в случае отказа заключать сделку по Украине, Захарова отметила, что российской стороне хорошо известна данная тактика. «Сейчас не то, что каждый день, а каждый час раздаются громкие заявления президента Трампа. Это тактика, она известна», — сказала Захарова.

«Советники Трампа и он сам неоднократно говорили, что предыдущая американская администрация и лично Байден совершили на Украине ошибки. Мало того, они называли эти ошибки тяжелыми и тяжелейшими. Мы квалифицируем по многим направлениям то, что делала администрация Байдена, не только как ошибки, но и как преступления. Ушедшая администрация совершала эти ошибки не в личном, а национальном качестве... А что делают с такими ошибками, которые совершены были от имени страны? Их исправляют», — добавила Захарова.