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10:51, 23 января 2025Экономика

У нескольких производителей зефира в России выявили нарушения

Роскачество сообщило о нарушениях у марок зефира «Белевский зефир» и «Лянеж»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам проверки 20 популярных марок зефира специалисты Роскачества выявили нарушения у нескольких производителей, в том числе определенные проблемы с микробиологическими показателями возникли у продукции «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург). Об этом пишут «Известия».

Поводом для исследования стали сообщения СМИ о массовом отравлении зефиром торговой марки «Жизель» с мальтитом, но никаких проблем с этой продукцией не нашли. Компонент не содержался в продукции, где не был заявлен, а там, где он был, была предупреждающая надпись о возможном слабительном эффекте при чрезмерном употреблении.

Бактерии группы кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесени в зефире не обнаружены. Тем не менее управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Тульской области объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований изготовителями.

Ранее Роскачество проверило 20 марок пряников, и оказалось, что ни одна из них не претендует на знак качества, а ГОСТу и требованиям законодательства соответствуют лишь семь. В некоторых марках обнаружили канцероген и пестициды, в других нарушения были менее серьезными.

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