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13:29, 24 декабря 2024Экономика

В российских пряниках нашли канцероген и пестициды

Роскачество выявило в популярных марках пряников канцероген и следы пестицидов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lanav / Shutterstock / Fotodom  

Проведенная Роскачеством проверка 20 марок пряников показала, что ни одна из них не претендует на знак качества, а ГОСТу и требованиям законодательства соответствуют лишь семь. Результаты опубликованы на сайте организации.

Без серьезных нарушений обошлись пряники Ozon fresh, «Каждый день», «Пшеницын», «Ясная Поляна», «Наслада», «Яшкино» и «Полет». Кроме того, во всех образцах не было выявлено плесени, дрожжей и кишечной палочки.

Все пряники признаны безопасными, но в «Русских пряниках» обнаружен канцероген (акриамид), а в продукции марки «Полет» — следы пестицида. Пряники компаний «Хлебный дом» и «Дом пряника» оказались непропеченными, а у марок «Дом пряника», «ВкусВилл» и «Славянский терем» не было ярко выраженного сладкого вкуса и аромата.

Также у ряда торговых марок были нарушены требования по поверхности и форме, возникли проблемы с маркировкой и указанием даты изготовления, состава и пищевой ценности.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре восьми российских производителей. Заявленным требованиям соответствует продукция только трех торговых марок.

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