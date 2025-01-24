Американский штат попросил Конгресс США возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса попросил Конгресс США возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письмо Конгрессу США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы. Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Эббота, экс-президент США Джо Байден «оставил страну беззащитной перед беспрецедентным проникновением преступников и террористов». В результате штат был вынужден самостоятельно решать проблему обеспечения безопасности границы. В связи с этим Эбботт просит федеральное правительство возместить ущерб в полном объеме.

Он также отметил, что солдаты Национальной гвардии Техаса и Индианы установили дополнительные заграждения из колючей проволоки вдоль границы.

Ранее стало известно, что чиновники Пентагона планируют варианты использования федеральных войск для защиты границы США и Мексики от наркоторговцев, контрабандистов и мигрантов.