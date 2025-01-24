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01:26, 24 января 2025Мир

Американский штат попросил Конгресс США возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса попросил Конгресс США возместить расходы на охрану границы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @GregAbbott_TX

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письмо Конгрессу США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы. Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Эббота, экс-президент США Джо Байден «оставил страну беззащитной перед беспрецедентным проникновением преступников и террористов». В результате штат был вынужден самостоятельно решать проблему обеспечения безопасности границы. В связи с этим Эбботт просит федеральное правительство возместить ущерб в полном объеме.

Он также отметил, что солдаты Национальной гвардии Техаса и Индианы установили дополнительные заграждения из колючей проволоки вдоль границы.

Ранее стало известно, что чиновники Пентагона планируют варианты использования федеральных войск для защиты границы США и Мексики от наркоторговцев, контрабандистов и мигрантов.

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